НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли привиться разными видами вакцин от коронавируса, прокомментировали в Минобразования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, насколько безопасно получать прививку от разных вакцин.

«Если любой человек привился одной вакциной, то в данном случае у него есть в дальнейшем срок эффективности свой, как этот срок заканчивается, человек может привиться другой вакциной. В этом случае никаких конфликтов в организме не будет, самое главное, чтобы одновременно не было две вакцины. Но на самом деле этот вопрос в мире не исследован. В мире не проводилось исследований, что будет, если человек получит две вакцины сразу, как организм отреагирует. То есть это не в нашей компетенции», - сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, отвечая на вопросы.

«Касательно двукратной вакцинации разными вакцинами - на самом деле таких исследований не было, данные вопросы необходимо направлять инфекционистам, тем медицинским работникам, которые проводят научные исследования именно в этом направлении. Наша область - это разработка. Давать рекомендации - это не наша компетенция», - ответила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

Ранее разработчики рассказали о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.



