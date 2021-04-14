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    15:14, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Можно ли привиться разными видами вакцин от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Можно ли привиться разными видами вакцин от коронавируса, прокомментировали в Минобразования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в СЦК журналисты поинтересовались, насколько безопасно получать прививку от разных вакцин.

    «Если любой человек привился одной вакциной, то в данном случае у него есть в дальнейшем срок эффективности свой, как этот срок заканчивается, человек может привиться другой вакциной. В этом случае никаких конфликтов в организме не будет, самое главное, чтобы одновременно не было две вакцины. Но на самом деле этот вопрос в мире не исследован. В мире не проводилось исследований, что будет, если человек получит две вакцины сразу, как организм отреагирует. То есть это не в нашей компетенции», - сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, отвечая на вопросы.

    «Касательно двукратной вакцинации разными вакцинами - на самом деле таких исследований не было, данные вопросы необходимо направлять инфекционистам, тем медицинским работникам, которые проводят научные исследования именно в этом направлении. Наша область - это разработка. Давать рекомендации - это не наша компетенция», - ответила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

    Ранее разработчики рассказали о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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