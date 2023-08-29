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    Можно ли носить хиджаб в частных школах Казахстана – ответ министра

    29 Августа 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал ношение девочками хиджабов в частных школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас все регламентируется законом. Будь то частная, будь то государственная школа, они должны соответствовать принятым правилам», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

    Он добавил, что ведомство ведет мониторинг. В каждом регионе работают отделы по контролю качества образования.

    «Если получим какие-либо сигналы, то изучим их и примем соответствующие решения», - добавил Гани Бейсебмаев.

    Ранее он заявлял, что все дети должны приходить в школу в школьной форме, согласно приказу Министерства просвещения от 2016 года. Школьники должны приходить в учебные заведения, согласно установленному порядку.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Религия Минпросвещения РК
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