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    Можно ли назвать вакцину от коронавируса халяльной продукцией – ответ Минздрава

    3 Февраля 2021, 19:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК ответили, можно ли назвать вакцину от коронавируса халяльной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно отметить, что вопрос отношения вакцин к халяльным или нет – не лежит в медицинской плоскости. Во многих исламских странах планируется и проводится процедура вакцинации. Учитывая, что разработка вакцин проводится в крайне сложных условиях, учитывается и срочность потребности этих вакцин, поскольку отмечается высокий уровень заражения и смертности, этот вопрос не рассматривается – халяльная вакцина или нет. Мы медики, рассуждаем о вакцинах по их эффективности», - сказал вице-министр здравоохранения, главный санврач Казахстана Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният уточнила, что вакцина, в частности, российский «Спутник V» разработана на базе аденовируса человека.

    Ранее Ажар Гиният рассказала о том, сколько времени вырабатываются антитела к коронавирусу после получения вакцины.

    «После вакцинации начинают вырабатываться антитела через две недели и до 56 дней. После 56 дней вырабатывается уже стойкий иммунитет после двукратного введения», - отмечает вице-министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Религия Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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