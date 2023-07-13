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    Можно ли легализовать авто, ввезенное после 1 сентября 2022 года

    13 Июля 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сразу, ожидая вопросы журналистов, скажу, что вопрос их легализации не рассматривается. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер, и впредь будут приняты решительные меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны», - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он напомнил, что, согласно принятым законодательным изменениям в области обязательного автострахования и дорожного движения, с 12 января автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается.

    В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

    «Также в указанных случаях сотрудники полиции вправе задерживать автомобили и доставлять их на специальные стоянки. В настоящее время Министерством внутренних дел организовано проведение соответствующей разъяснительной работы среди населения», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане завершился прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

    При этом казахстанцам, столкнувшимся с проблемой, когда иностранное авто не было снято с учета в странах Евразийского экономического союза в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, дали отсрочку для легализации. Машины можно поставить на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации. Легализовать их можно будет, сняв с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Легализация. Приватизация МВД РК Авто
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