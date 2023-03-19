Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Можно ли делать селфи с бюллетенем на выборах

    19 Марта 2023, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова пояснила, есть ли ответственность за селфи с бюллетенем в избирательной кабинке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если такие случаи будут, это нужно совместно с прокуратурой разбираться. Если селфи делается для своего пользования и не выкладывается в социальные сети, ну тогда, пожалуйста, это уже личное дело каждого избирателя. Если селфи будет выложено в соцсети, то в зависимости от того, что было на этом бюллетене. К примеру, если в этом бюллетене были поставлены галочки, то при определенных обстоятельствах это может быть приравнено к агитации в день выборов. Поэтому здесь нужно по каждому частному случаю смотреть. Это будет рассматривать не сама избирательная комиссия, а прокуратура, есть ли там состав нарушения», - пояснила Айгуль Калыкова.

    Она добавила, что любая агитация в день выборов запрещена.

    В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров