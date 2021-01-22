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    Можно ли частично погасить ипотеку пенсионными накоплениями

    22 Января 2021, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможно ли частично погасить пенсионными накоплениями ипотеку, ответила председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представим, что у вас находится 1,5 млн тенге на счету после достаточности. А долг перед банком составляет 7,5 млн тенге. Вы бы хотели погасить и чтобы у вас платеж стал меньше уже с февраля. Да, это возможно. Вы можете это сделать через «Отбасы банк», можете сделать через свой банк, в котором оформляли ипотеку, если они объявят о том, что они тоже будут уполномоченными операторами. Есть небольшие банки - некоторые банки говорят, что будут работать через нас («Отбасы банк» - прим. автора). То вы можете уже завтра подать эту заявку, то есть частичное досрочное погашение возможно», - заявила Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Ляззат Ибрагимова ранее перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья , при этом не используя ипотеку.

    23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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