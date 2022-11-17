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    Можно ли брать домашних животных на избирательные участки

    17 Ноября 2022, 13:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова на брифинге в региональной службе коммуникаций ответила, можно ли избирателям приходить с домашними животными на участки в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На самом деле ситуации очень много… Каждый избиратель может прийти с каким-либо перформансом. Поэтому наши комиссии готовы к различным ситуациям. Если избиратель придет на участок с собакой? То, вы знаете, что у нас есть правила выгула и содержания домашних животных, в котором есть ограничения и запреты. То есть где можно появляться с домашними животными, где нельзя.

    В день голосования приходить на избирательные участки с собаками нельзя, поскольку у нас большинство избирательных участков расположены в образовательных учреждениях. А в образовательных учреждениях домашним животным находиться нельзя. Поэтому, если есть домашний питомец, то надо будет об этом позаботиться заранее для того, чтобы в день голосования на участке не возникли проблем», - ответила она.

    Жанна Асанова добавила, что в целом готовность к выборам в городе 100%-ая, все избирательные комиссии на своих местах. В городе насчитывается свыше 1 млн 176 тыс. избирателей.

    Ранее сообщалось о том, как в Алматы готовятся к выборам Президента РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Президентские выборы - 2022
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