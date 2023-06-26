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    Можно ли брать деньги в долг для совершения жертвоприношения на Курбан Айт – ответ ДУМК

    26 Июня 2023, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Можно ли брать в долг для совершения жертвоприношения на Курбан айт? На этот вопрос ответил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Человек не обязан брать взаймы для совершения жертвоприношения на Курбан Айт. Человек должен иметь возможность для принесения жертвы. А для тех, у кого нет возможности не обязательно это делать. Однако в эти дни есть те, кто не хочет отставать от остальных и взять взаймы для совершения жертвоприношения, это можно сделать, но опять же исходя из своих возможностей», - сказал Кенжетай Дуйсенбай, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось - в какое время нужно совершать жертвоприношения на Курбан Айт и какие животные приносятся в жертву на Курбан айт.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия ДУМК
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