Можно было предотвратить – Юрий Ильин о подтоплениях в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин считает, что подтопления в южных регионах страны в начале месяца можно было предотвратить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, подтоплениям поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов.

«Данный факт возможно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов. Но в итоге факт налицо, это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов. Благодаря прогнозу Казгидромета силы и средства в этих регионах были заблаговременно переведены в повышенную готовность, что позволило минимизировать негативные последствия паводков», - сказал Юрий Ильин, выступая на заседании Правительства РК.

Министр отметил, что силами МЧС и акиматов из 317 дворовых территорий откачано более 21 тысячи кубометров воды, во временные дамбы уложено свыше 18 тысяч мешкотары. При этом зарегистрировано подтопление одного жилого дома в городе Арыси Туркестанской области вследствие его расположения в водоохранной полосе реки Кабылсай. Необходимая помощь людям оказана, в том числе и психологическая. Пострадавших нет.

В начале февраля в Туркестанской области произошло подтопление дворов и улиц из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий.

Ранее глава МЧС заявил о сохраняющейся угрозы подтоплений в Туркестанской и Кызылординской областях.



