Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Можно было предотвратить – Юрий Ильин о подтоплениях в Туркестанской области

    28 Февраля 2023, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин считает, что подтопления в южных регионах страны в начале месяца можно было предотвратить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, подтоплениям поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов.

    «Данный факт возможно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов. Но в итоге факт налицо, это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов. Благодаря прогнозу Казгидромета силы и средства в этих регионах были заблаговременно переведены в повышенную готовность, что позволило минимизировать негативные последствия паводков», - сказал Юрий Ильин, выступая на заседании Правительства РК.

    Министр отметил, что силами МЧС и акиматов из 317 дворовых территорий откачано более 21 тысячи кубометров воды, во временные дамбы уложено свыше 18 тысяч мешкотары. При этом зарегистрировано подтопление одного жилого дома в городе Арыси Туркестанской области вследствие его расположения в водоохранной полосе реки Кабылсай. Необходимая помощь людям оказана, в том числе и психологическая. Пострадавших нет.

    В начале февраля в Туркестанской области произошло подтопление дворов и улиц из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий.

    Ранее глава МЧС заявил о сохраняющейся угрозы подтоплений в Туркестанской и Кызылординской областях.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Туркестанская область Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плавсредства, мотопомпы и вездеходы готовят на период паводка в СКО
    Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
    Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления
    В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров