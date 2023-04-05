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    Может появиться новый сериал о Гарри Поттере

    5 Апреля 2023, 18:06

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Warner Bros. Discovery рассматривает возможность перезапуска рекордно популярной серии фильмов о Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Как сообщается, WBD сейчас ведет переговоры о создании новой 7-сезонной телевизионной адаптации серии книг Дж. К. Роулинг для HBO Max.

    Каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг Роулинг о Гарри Поттере, что открывает возможность для многолетней франшизы.

    Переговоры находятся на предварительной стадии, и нет никаких новостей о том, согласилась ли Роулинг на участие в проекте. Присутствие автора необходимо, чтобы «гарантировать, что сериал будет соответствовать оригинальному материалу».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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