Может появиться новый сериал о Гарри Поттере

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Warner Bros. Discovery рассматривает возможность перезапуска рекордно популярной серии фильмов о Гарри Поттере с новым актерским составом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Как сообщается, WBD сейчас ведет переговоры о создании новой 7-сезонной телевизионной адаптации серии книг Дж. К. Роулинг для HBO Max.

Каждый сезон сериала будет основан на одной из семи книг Роулинг о Гарри Поттере, что открывает возможность для многолетней франшизы.

Переговоры находятся на предварительной стадии, и нет никаких новостей о том, согласилась ли Роулинг на участие в проекте. Присутствие автора необходимо, чтобы «гарантировать, что сериал будет соответствовать оригинальному материалу».



