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    19:22, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Может ли вакцинированный человек стать донором

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли вакцинированный человек стать донором? На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом нет никаких ограничений по поводу того, чтобы вакцинированный человек стал донором. Есть только одно ограничение. После получения прививки в течение двух недель нельзя быть донором. А в целом, по данным ученых, других ограничений нет», - прокомментировал Марат Шоранов.

    Ранее вице-министр здравоохранения ответил на вопрос журналистов о ревакцинации.

    «Официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через шесть месяцев в Министерство здравоохранения не поступало. Мы проводим постоянную работу. Мы на связи со всеми нашими разработчиками, изучаем мировую литературу, чтобы именно понять и получать доказательную основу по ревакцинации», - прокомментировал вице-министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Минздрав РК
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