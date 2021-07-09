НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли вакцинированный человек стать донором? На этот вопрос ответил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом нет никаких ограничений по поводу того, чтобы вакцинированный человек стал донором. Есть только одно ограничение. После получения прививки в течение двух недель нельзя быть донором. А в целом, по данным ученых, других ограничений нет», - прокомментировал Марат Шоранов.

Ранее вице-министр здравоохранения ответил на вопрос журналистов о ревакцинации.

«Официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через шесть месяцев в Министерство здравоохранения не поступало. Мы проводим постоянную работу. Мы на связи со всеми нашими разработчиками, изучаем мировую литературу, чтобы именно понять и получать доказательную основу по ревакцинации», - прокомментировал вице-министр.