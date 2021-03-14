Может ли вакцинация от КВИ нарушить пост в священный месяц Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитет санитарно-эпидемиологического контроля поступили вопросы от верующих мусульман, планирующих соблюдать пост в священный месяц Рамазан. Их интересуют, может ли нарушить пост вакцинация от коронавируса. Сотрудники Комитета обратились за разъяснением к служителям мечети, передает МИА «Казинформ».

«В этом году Пост начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. В мечети сообщили, что Пост нарушается в случае, если вещество, попадает в пищеварительную систему через естественные отверстия, такие как рот, нос. Ничего подобного в случае совершения инъекций и введения вакцины от коронавируса не происходит. Поэтому прививка от COVID-19 пост не нарушает. Также в мечети добавили, что дозволены инъекции, используемые для лечения (то есть не витамины и не питательные)», - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19 в Telegram.



