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Может ли вакцина против коронавируса обязательной – Минздрав РК

12 Июня 2020 15:39
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Может ли вакцина против коронавируса обязательной – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева ответила на вопрос, станет ли обязательной вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, это зависит от эпидемиологической ситуации, которая будет на тот момент, когда появится вакцина», - сказала Лязат Актаева во время онлайн-брифинга.

Вице-министр назвала причины, по которым вакцина может таковой стать.

«Если эпидемиологическая ситуация будет такой, что будет требовать вакцинации, она перейдет в разряд обязательных вакцин по эпидемиологическим показаниям. Но опять же, право граждан на информированное согласие или отказ за ними сохраняется», - отметила Лязат Актаева.

Ранее Л. Актаева прокомментировала вносимые изменения в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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