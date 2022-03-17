Может ли снизиться поставка импортных товаров в Казахстан из-за санкций в России – ответ АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал снизиться ли поставка импортных товаров в Казахстан из-за санкций в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, никто не перестанет ничего завозить. Гарантирую. По крайней мере, Казахстан не находится ни под какими санкциями. Естественно, есть определенные логистические проблемы. Мы уже, наверное, должны были к ним привыкнуть с пандемийных периодов, когда это началось у нас в марте 2020 года. Поэтому здесь вопрос в том, что, конечно, могут логистические потоки измениться. Сейчас выстраивается именно эта система в первую очередь. Во-вторых, это платежи. Есть вопросы, поскольку на платежи тоже оказывается санкционное давление. Здесь может быть какая-то путаница. Но вопрос в Казахстане вообще никаким образом не стоит, поэтому о чем здесь беспокоиться, я не знаю», - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции, отвечая на вопрос журналистов.

Серик Жумангарин пояснил, как товары будут поступать в Казахстан, если товаропроизводители и компании перестанут их ввозить в Россию.

«Мы находимся с Российской Федерацией на сегодняшний день в Союзе, у нас экономический союз, у нас нет таможенных границ. Более того, при таком санкционном давлении возможно и удешевление некоторых групп товаров, поскольку мы являемся, естественно, страной российского экспорта. У нас внешнеторговый оборот составляет около 40%, именно с Россией. Это и есть хорошо, есть и минусы в связи с санкциями, естественно. Но, тем не менее, в данном вопросе мы не ожидаем каких-то снижений поставок. Я уже неоднократно говорил, из 19 видов социально значимых товаров по половине мы являемся импортозависимыми. Единственный вопрос, который сейчас связан с их повышением, касается курсовой разницы, которая на сегодня возникает. Но это естественный процесс. Необходимы какие-то внутренние источники, резервы, собственное производство развивать. Это больше вопрос к отраслевым министерствам», - добавил он.