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    Может ли повлиять отсрочка по выплатам во время ЧП на кредитую историю

    8 Июля 2020, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли повлиять полученная отсрочка по выплатам во время режима ЧП на кредитую историю казахстанцев, рассказал и.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с принятым Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действующим нормативным актом, данные выплаты из государственного фонда социального страхования не являются основанием для ухудшения кредитной истории», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопрос о жалобах граждан на отказы в кредитах банками второго уровня.

    Спикер добавил, что если банк будет по этой причине отказывать в кредите, то граждане имеют право обратиться с жалобой в уполномоченный орган.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Минфин РК
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