Может ли один и тот же кандидат принять участие в выборах в Мажилис и маслихат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Могут ли одни и те же лица включены в список по выборам и в депутаты Мажилиса, и в депутаты маслихата, на этот вопрос ответил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законодательством установлено ограничение на участие одних и тех же лиц в партийных списках разных маслихатов. То есть, если гражданин выдвигается в какой-то маслихат, то этот маслихат должен быть только один. Касательно включения одного и того же гражданина в список кандидатов политической партии в депутаты Мажилиса Парламента и маслихата ограничений нет», - пояснил Константин Петров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Ранее он сообщил , что к регистрации допускается только один список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий на 30%. Было отмечено, что количество избираемых по партийным спискам депутатов Мажилиса Парламента - 98.

«Следовательно, в представляемые для регистрации партийные списки не может быть включено более 127 кандидатов», - уточнил Константин Петров.