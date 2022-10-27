Может ли криминальный авторитет Дикий Арман попасть под амнистию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев ответил на вопрос, могут ли криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий Арман» и предприниматель Кайрат Кудайбергенов попасть под амнистию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас около 20 человек (на момент январских событий) были квалифицированы в качестве организаторов массовых беспорядков. Они не будут амнистированы. Только участники будут амнистированы», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер уточнил, что по январским событиям большая часть лиц, совершивших преступления, считаются участниками. Их около 700 человек. Все они попадают под амнистию, а 20 человек, которые организовали беспорядки, под амнистию не попадают.

На вопрос является ли предприниматель Кайрат Кудайбергенов организатором беспорядков, представитель генпрокуратуры ответил, что ему сейчас предъявлено такое обвинение.

Сегодня депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «Об амнистии». Дикого Армана задержали в Алматы в январе. Позже его перевели в следственный изолятор КНБ.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. После этого трижды продлевали арест 20 мая, 20 июня, 21 июля.

В прокуратуре Алматы ранее сообщили , что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом Диким Арманом собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.