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    Можем содействовать открытости и демократичности выборов, как наблюдатели - Алия Абиева

    26 Ноября 2020, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период экономического кризиса и пандемии в стране необходим Парламент, который сумеет поддержать преемственность и стабильность в принятии решений, важных для дальнейшего развития страны. Об этом на брифинге в Доме профсоюзов сказала член Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов РК в выборах депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента РК Алия Абиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предстоящие выборы с точки зрения демографических преобразований должны стать важным событием в рамках дальнейшего развития нашего государства. Согласно новым изменениям впервые в Парламенте определили 30 % квоту для женщин и молодежи, которая содействует более активному участию в общественно-политических процессах страны. Сейчас в большая треть списка – женщины. Также наблюдается омоложение среди кандидаты в депутаты. Безусловно, мы наблюдаем, что в нынешних выборах идет рост гражданской активности, независимых наблюдателей, интерес молодежи к электоральному процессу», - сказала заместитель председателя ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз образования и науки» Алия Абиева.

    По ее словам, Казахстанский отраслевой профсоюз образования и науки, как одна из крупных членских организаций Федерации профсоюзов РК отстаивает права и интересы Человека труда, и не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессах.

    «Наши представители включены в состав штаба наблюдателей Федерации профсоюзов, создан сетевой график реализации плана мероприятий участников в наблюдении за выборами. Отраслевой профсоюз поддерживает инициативу Федерации в обеспечении наблюдения за прозрачностью выборных процессов в день голосования. Мы, как наблюдатели, можем содействовать, чтобы выборы прошли открыто, свободно и демократично. Каким бы не был итог, хочется надеяться, что эти выборы приведут к большей последовательности и стабильности в политике. В период экономического кризиса и пандемии в стране необходим Парламент, который сумеет поддержать преемственность и стабильность в принятии решений, важных для дальнейшего развития страны», - заключила Алия Абиева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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