Можем потерять Малый Арал - сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Мурат Бахтиярулы озвучил проблемные вопросы касательно спасения Малого Арала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2005 году в рамках проекта «Регулирование русла Сырдарьи и спасение Малого Арала» была построена Кокаральская плотина. Этот «проект века» финансировался за счет республиканского бюджета и средств Всемирного банка. Однако на сегодняшний день 200 метров плотины смыло водой и этот участок нужно срочно ремонтировать», - напомнил Мурат Бахтиярулы в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, сметная документация проекта подготовлена, в августе этого года получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Стоимость проекта составляет 4 миллиарда 582 миллиона тенге. В сентябре текущего года на заседании республиканской бюджетной комиссии Министерству экологии, геологии и природных ресурсов было выделено 500 млн тенге для начала реализации проекта за счет перераспределения бюджета Комитета водного хозяйства. Однако в республиканском бюджете на 2023-2025 годы финансирование этого проекта не предусмотрено. Распоряжение Президента об укреплении Кокаральской плотины было проигнорировано», - заявил депутат.

Сенатор выразил мнение, что если не спасти Кокаральскую плотину сейчас, произойдет экологическая катастрофа.

«То есть мы можем потерять Малый Арал, в котором на сегодня аккумулировано 27 миллиардов кубометров воды. В связи с этим, учитывая масштабность и важность проекта, просим Вас выделить оставшиеся 4 миллиарда 82 миллиона тенге на завершение строительных работ по объекту в рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы», - обратился Мурат Бактиярулы к Премьер-Министру.



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