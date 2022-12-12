Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина

    12 Декабря 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил основные задачи Кабмин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная задача Правительства - заниматься решением экономических проблем страны. Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому я хочу получить точный ответ от Премьер-Министра Алихана Асхановича Смаилова», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства. - В целом, можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли Правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с Премьер-Министром и депутатами Парламента. Стоящие перед нами задачи очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны сохранять единство и трудиться вместе», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент напомнил, что в первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы.

    «В соответствии с предложенной мной программой политических реформ, законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения. Правительство также не должно оставаться вне процесса этой реформы. Работа должна проводиться одновременно и в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены Правительства должны задуматься над этим вопросом», - обратился к членам Правительства Глава государства.

    Ранее в ходе расширенного заседания Правительства, где были рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год, Глава государства подчеркнул, что граждане высказывают недовольство работой Правительства и акимов на всех уровнях.

    Также на заседании Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Алихан Смаилов Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Импорт товаров останется на высоком уровне в 2023 году – Нацбанк РК
    Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    Нужно провести анализ состава заместителей министров и акимов – Президент РК
    Чувствую только большую ответственность – Алтай Кульгинов о своем назначении
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    4 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    5 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    Новости партнеров