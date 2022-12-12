Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил основные задачи Кабмин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная задача Правительства - заниматься решением экономических проблем страны. Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому я хочу получить точный ответ от Премьер-Министра Алихана Асхановича Смаилова», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства. - В целом, можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли Правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с Премьер-Министром и депутатами Парламента. Стоящие перед нами задачи очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны сохранять единство и трудиться вместе», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы.

«В соответствии с предложенной мной программой политических реформ, законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения. Правительство также не должно оставаться вне процесса этой реформы. Работа должна проводиться одновременно и в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены Правительства должны задуматься над этим вопросом», - обратился к членам Правительства Глава государства.

Ранее в ходе расширенного заседания Правительства, где были рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год, Глава государства подчеркнул, что граждане высказывают недовольство работой Правительства и акимов на всех уровнях.

Также на заседании Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.





Фото: t.me/bort_01