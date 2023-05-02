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    Мойщик окон сорвался с седьмого этажа в Астане

    2 Мая 2023, 19:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промышленный альпинист, который мыл окна в одном из столичных ЖК, упал с 7-го этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС города сообщили, что мужчина скончался на месте из-за полученных травм.

    «В девятиэтажном жилом комплексе при проведении высотных работ, а именно помывки окон снаружи здания сорвался с альпинистского снаряжения с 7 этажа мужчина 1988 года рождения», - сообщили в ведомстве.

    С начала года в столице также зафиксировали три случая падения детей из окон.

    «Ежегодно с приходом тепла отмечается рост несчастных случаев, как с детьми, так и порой со взрослыми по причине выпадения из окон. Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. С начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей из окон», - говорится в сообщении ДЧС Астаны.

    Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в селе Мойылды в пригороде Павлодара. Медики диагностировали у ребенка тяжелые травмы.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Происшествия
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