Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Моя цель пройти стажировку за рубежом - лучший преподаватель вуза-2021

    4 Февраля 2022, 21:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза-2021», старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики КазНУ им.Аль-Фараби, кандидат технических наук, заместитель директора научно-исследовательского института математики и механики Рустем Манатбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своих планах.

    Рустем Манатбаев проработал в вузе около 20 лет. За это время он подготовил сотни специалистов.

    «Качественное образование и нравственное воспитание молодого поколения - главный вопрос сегодняшнего дня. Подготовка трудолюбивых, понимающих профессию, всесторонне использующих знания и умения, необходимые нашему независимому государству, - основное требование, стоящее перед учебными заведениями. Кроме того, преподаватель, несомненно оказывает большое влияние на формирование студентов в будущем как образованных, так и квалифицированных специалистов. За 20 лет я подготовил 35 магистрантов. Сейчас готовлю докторантов. Недавно два моих студента защитили свои труды», - рассказывает Рустем Манатбаев.

    Лучший преподаватель вуза имеет 3 патента и более 90 научных публикаций в области ветроэнергетики.

    «У меня есть два международных и один национальный патент на ветроэнергетику. Кроме того, опубликовано более 90 научных работ. 15 из них вышли в рейтинговые журналы. Думаю, это плод моего многолетнего труда», - поделился он.

    Старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики КазНУ им. Аль-Фараби также рассказал о том, что пишет книгу.

    «На сегодняшний день я написал одну монографию и пять учебных пособий. Сейчас пишу еще одну научную книгу. Книга выйдет в свет в этом году», - сказал кандидат технических наук.

    По его словам, на победителях конкурса «Лучший преподаватель вуза-2021» лежит большая ответственность.

    «Во-первых, я очень рад, что стал победителем. Думаю, что этот конкурс воодушевит преподавателей вуза, будет способствовать достижению поставленных целей», - сказал он.

    Рустем Манатбаев также рассказал о своих планах на будущее.

    «В июне этого года вузы Казахстана, Китая и Болгарии совместно проведут международную конференцию. Я сопредседатель этой конференции. То есть, участвую в организационной работе. Масштабное мероприятие пройдет в Болгарии. На конференции специалисты расскажут об альтернативной энергетике. Кроме того, я планирую опубликовать свои статьи в рейтинговом зарубежном журнале. Также в планах пройти месяц стажировки в зарубежном вузе», - заключил Рустем Манатбаев.

    Напомним, в Алматы состоялось награждение обладателей звания «Лучший преподаватель вуза-2021» года. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана