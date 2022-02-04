Моя цель пройти стажировку за рубежом - лучший преподаватель вуза-2021

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза-2021», старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики КазНУ им.Аль-Фараби, кандидат технических наук, заместитель директора научно-исследовательского института математики и механики Рустем Манатбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своих планах.

Рустем Манатбаев проработал в вузе около 20 лет. За это время он подготовил сотни специалистов.

«Качественное образование и нравственное воспитание молодого поколения - главный вопрос сегодняшнего дня. Подготовка трудолюбивых, понимающих профессию, всесторонне использующих знания и умения, необходимые нашему независимому государству, - основное требование, стоящее перед учебными заведениями. Кроме того, преподаватель, несомненно оказывает большое влияние на формирование студентов в будущем как образованных, так и квалифицированных специалистов. За 20 лет я подготовил 35 магистрантов. Сейчас готовлю докторантов. Недавно два моих студента защитили свои труды», - рассказывает Рустем Манатбаев.

Лучший преподаватель вуза имеет 3 патента и более 90 научных публикаций в области ветроэнергетики.

«У меня есть два международных и один национальный патент на ветроэнергетику. Кроме того, опубликовано более 90 научных работ. 15 из них вышли в рейтинговые журналы. Думаю, это плод моего многолетнего труда», - поделился он.

Старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики КазНУ им. Аль-Фараби также рассказал о том, что пишет книгу.

«На сегодняшний день я написал одну монографию и пять учебных пособий. Сейчас пишу еще одну научную книгу. Книга выйдет в свет в этом году», - сказал кандидат технических наук.

По его словам, на победителях конкурса «Лучший преподаватель вуза-2021» лежит большая ответственность.

«Во-первых, я очень рад, что стал победителем. Думаю, что этот конкурс воодушевит преподавателей вуза, будет способствовать достижению поставленных целей», - сказал он.

Рустем Манатбаев также рассказал о своих планах на будущее.

«В июне этого года вузы Казахстана, Китая и Болгарии совместно проведут международную конференцию. Я сопредседатель этой конференции. То есть, участвую в организационной работе. Масштабное мероприятие пройдет в Болгарии. На конференции специалисты расскажут об альтернативной энергетике. Кроме того, я планирую опубликовать свои статьи в рейтинговом зарубежном журнале. Также в планах пройти месяц стажировки в зарубежном вузе», - заключил Рустем Манатбаев.

Напомним, в Алматы состоялось награждение обладателей звания «Лучший преподаватель вуза-2021» года. Со списком победителей можно ознакомиться здесь.