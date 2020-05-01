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    Мой дядя погиб в кровопролитной битве под Ржевом – Касым-Жомарт Токаев

    1 Мая 2020, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем погибшем на войне дяде Касыме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Старший брат отца погиб во время Ржевской битвы – как вы знаете, это было одно из самых кровопролитных сражений ВОВ. Мой дядя был похоронен в братской могиле в деревне Трубино, Ржевского района Тверской области. Помните, как у Александра Твардовского в его известном стихотворении: «Я убит подо Ржевом, завещаю в той жизни вам счастливыми быть, и родимой Отчизне с честью дальше служить. И у мертвых безгласных есть отрада одна – мы за Родину пали, но она спасена», - процитировал Президент во время интервью телеканала «МИР».

    «Конечно, мы в семье чтим память о моем отце, дяде Касыме, мы помним обо всех воинах-героях, навечно оставшихся на полях сражений во имя нашей мирной жизни. Да и свое первое имя Касым я получил в честь дяди, погибшего на войне. Так мой отец хотел хоть как-то восполнить эту невосполнимую утрату и проявить уважение к своему старшему брату. Отец очень сильно скучал по нему, хранил все письма и фотографии, всю свою жизнь он искал любую информацию о месте его захоронения, иногда мне казалось, что отец надеется на чудесное воскрешение своего брата», - добавил Глава государства.

    Но, как известно, подчеркнул К. Токаев, в то время многие документы были засекречены, в том числе и те, которые касались Ржевской битвы.

    «И лишь когда в середине 2000 годов были открыты архивы Министерства обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревне Трубино, меня сопровождал мой сын. И там в братской могиле я рассыпал эту землю с могилы отца, а затем взял горстку земли с могилы дяди и привез в Алматы», - заключил Президент.

    Фото :© Виктор Кондратьев/ТАСС

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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