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Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области

27 Мая 2020 08:44
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Мотоциклист погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Байганинском районе Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель мотоцикла, 1986 года рождения, житель поселка Дияр Байганинского района, двигаясь по степи со стороны поселка в направлении Атырауской области, не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание по ходу движения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медпункте поселка.

По факту начато расследование. Департамент полиции Актюбинской области просит водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения РК.

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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, МВД РК,
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