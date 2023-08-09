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    Мотоциклист погиб в ДТП в Акмолинской области

    9 Августа 2023, 18:13

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 45-летний мотоциклист погиб в ДТП на объездной дороге города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, ДТП со смертельным исходом произошло 8 августа по карасайской трассе на пересечении с улицей Дмитриева в городе Кокшетау.

    «Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 24-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, двигаясь в западном направлении, не уступил дорогу мотоциклу марки Kawasaki под управлением 45-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте ДТП», - сообщили в ведомстве.

    Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

    Автомобиль изъят и водворен на специализированную стоянку города Кокшетау. Назначен ряд экспертиз.

    Напомним, в ДТП, произошедшем в Степногорске с участием мотоцикла, за рулем которого находилась несовершеннолетняя. 15-летняя пассажирка была госпитализирована.

    Ранее в ДТП в городе Щучинске пострадали два подростка, ехавшие на скутере.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП МВД РК
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