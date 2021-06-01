Мотоциклист погиб в ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 мая 41-летний водитель мотоцикла Racer на автодороге Кокшетау-Омск, вблизи станции Кокшетау-2, не справился с рулевым управлением и наехал на криволинейный брус. В результате дорожно-транспортного происшествия астанчанина госпитализировали в областную больницу. Мужчина скончался в реанимационном отделении.

Сотрудники полиции предостерегают мотоциклистов о необходимости применять специальную защитную экипировку, быть предельно внимательными, соблюдать установленный скоростной режим, очерёдность проезда, избегать резкого маневрирования на дороге.