Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мотоцикл и велосипед столкнулись по дороге на Медеу: оба водителя погибли

    3 Июля 2023, 16:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью в Алматы по дороге на Медеу столкнулись мотоцикл и электровелосипед, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия распространяется в сети. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место в первом часу ночи в Медеуском районе.

    «В результате столкновения мотоцикла и велосипеда погибли водители обоих транспортных средств. По данному факту управлением дознания ДП города Алматы начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначены экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Одиннадцать человек погибли в ДТП в Актюбинской области в июле
    Два человека погибли в ДТП на трассе Костанай - Сарыколь
    Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: водителю вынесли приговор
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице