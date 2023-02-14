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    Мотивировать вузы на подготовку ученых через повышение стоимости грантов планируют в РК

    14 Февраля 2023, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вузы Казахстана не заинтересованы готовить научные кадры, то есть магистрантов и докторов PhD. Одна из причин – это низкая стоимость грантов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня средняя стоимость грантов в магистратуру составляет порядка 380 тысяч тенге, в то время как по большим приоритетным специальностям бакалавриата стоимость гранта около 1 млн тенге. Конечно же, вузы не заинтересованы сильно работать с научными кадрами», - пояснил глава Миннауки, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

    Поэтому, как заявил Саясат Нурбек, с этого года начнется анализ стоимости грантов в магистратуру, докторантуру с бакалавриатом. И в будущем, в течение ближайших двух-трех лет, планируется увеличить сумму в 1,5-2 раза. Это, по мнению министра, послужит мотивацией для вузов готовить научные кадры.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Образование Наука Вузы
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