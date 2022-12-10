Мотивационный турнир по боксу прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В спорткомплексе «Атырау» прошел мотивационный турнир по боксу «Болаттай батыр бол» на призы мастера спорта международного класса по боксу, пятикратного чемпиона СССР, чемпиона Европы, участника Олимпиады в Барселоне Болата Темирова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На турнир были приглашены чемпион мира по UFC Хабиб Нурмаганбетов, чемпион мира по боевому самбо Ислам Махачев, чемпион мира по боксу Серик Сапиев, чемпион мира по карате шидокану Айдар Махметов, президент NFC Нурбек Карабала.

«Подобные спортивные мероприятия способствуют появлению новых звезд, развитию спорта в Атырау, формированию интереса нашей молодежи к ведению здорового образа жизни. Организация таких масштабных мероприятий привела к увеличению числа систематически занимающихся спортом. На сегодняшний день это 277 248 человек, что составляет 40% населения области», - сказал, приветствуя участников и гостей турнира, заместитель акима региона Кайрат Нуртаев.

В боях, проведенных с целью подготовки юных спортсменов к состязаниям, приняли участие боксеры-любители из Астаны, Актау, Атырау.

По итогам состязаний Мейрлан Асет, Жасулан Казалиев, Джахар Шафхатов, Айбек Идрисов, Абылай Миротов, Жандос Кайратов, Бекзат Миротов и Асылхан Узакбаев одержали победы в своих весовых категориях.





Фото из открытых источников