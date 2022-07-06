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    Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане

    6 Июля 2022, 21:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане после капитального ремонта открыли мост по шоссе Алаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «Мост был признан аварийным. Проведен капитальный ремонт части моста, а именно демонтаж аварийной части путепровода. По проекту построено 140 метров моста. Кроме того, по 700 метров с каждой стороны моста положили столько же асфальта. Также отремонтирована проезжая часть металлической эстакады», - проинформировал специалист в области геодезии Алинур Абильмажан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Дороги
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