Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане после капитального ремонта открыли мост по шоссе Алаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Мост был признан аварийным. Проведен капитальный ремонт части моста, а именно демонтаж аварийной части путепровода. По проекту построено 140 метров моста. Кроме того, по 700 метров с каждой стороны моста положили столько же асфальта. Также отремонтирована проезжая часть металлической эстакады», - проинформировал специалист в области геодезии Алинур Абильмажан.