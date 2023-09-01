Мост по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открыли движение по расширенному мосту по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай. Участок теперь стал восьмиполосным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонт мост начался 6 июня. Ранее аким города Ерболат Досаев, учитывая, что осенью начнется очередной учебный год, поручил до сентября завершить реконструкцию моста.

Строительные бригады работали в две смены. При этом, как сообщили в акимате, работы велись при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности.

В акимате также заявили, что в 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Выявленные экспертным обследованием дефекты, влияли на грузоподъемность и безопасность моста. Поэтому здесь решено было провести реконструкцию.

В рамках ремонтных работ был усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены балки, а также уложено асфальтобетонное покрытие. Работы по реконструкции проходили в три этапа. Движение на мосту открывали поэтапно.

Также здесь будут установлены пандусы для людей с особыми потребностями, к середине октября должны появиться пешеходные мосты. Кроме того, ранее глава города дал ряд поручений по благоустройству прилежащей территории для комфорта горожан, обозначив дату завершение - до февраля следующего года.

16 августа был завершен средний ремонт проезжей части по проспекту Аль-Фараби.