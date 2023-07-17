Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Мост через реку Есентай в Алматы откроют в сентябре

    17 Июля 2023, 11:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил до сентября завершить расширение моста по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что в 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Выявленные экспертным обследованием дефекты, влияли на грузоподъемность и безопасность моста.

    «В рамках ремонтных работ будет усилен ригель, обновлены плиты пролетного строения, заменены 96 балок, а также будет уложено асфальтобетонное покрытие. Работы по реконструкции проходят в три этапа. Сейчас ведется второй этап работ. Движение на мосту открывается поэтапно: на сегодня проведены работы и открыто движение на мосту с южной стороны участка», - проинформировали в пресс-службе акимата.

    Учитывая, что осенью начнется очередной учебный год и будет увеличен транспортный поток, строительные бригады работают в две смены. Это позволит завершить работы по реконструкции моста до конца августа, то есть раньше нормативного срока в два раза. При этом работы ведутся при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности.

    «Важным результатом реконструкции станет расширение моста посредством увеличения количества транспортных полос с 6 текущих до 8, по четыре полосы движения в каждом направлении. Это стало возможным благодаря переносу велопешеходного моста с основного транспортного в отдельные сооружения. Также будут установлены пандусы для людей с особыми потребностями», - сообщили в акимате.

    Ерболат Досаев поручил запустить транспортный мост с 1 сентября, а работы по строительству пешеходных мостов завершить до середины октября. Кроме того, глава города дал ряд поручений по благоустройству прилежащей территории для комфорта горожан, обозначив дату завершение - до февраля следующего года.

    Ремонт моста начался 6 июня.

    Ранее Ерболат Досаев объяснил, почему там работы не ведутся в ночное время. По его словам, это может повлиять на качество работы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть школ введут в эксплуатацию к 1 сентября в Туркестанской области
    Информацию о замене цельных гранитных плит на новые опровергли в Алматы
    Когда Алматы будет полностью освещен
    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова