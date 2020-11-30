Мост через реку Бадам сдали в эксплуатацию в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Первого Президента РК в Шымкенте ввели в эксплуатацию мост через реку Бадам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

Полностью завершена реконструкция автомобильной дороги А-2 «Хоргос-Алматы-Шымкент-граница Республики Узбекистан».

Аким города Мурат Айтенов принял участие в церемонии открытия вновь построенного моста.

Мост через реку Бадам был построен в 1970-х годах. Его длина составляла 144 метра, а ширина - 11 метров. В 2005 году техническое состояние моста объявлено аварийным.

В 2016 году данная трасса республиканского значения была включена в баланс города Шымкент, и началась разработка проектно-сметных работ (7 этапов) по реконструкции 31,6 км автомобильных дорог.

В настоящее время ведутся работы по второму этапу. Мост, указанный в первом этапе, уже сдан в эксплуатацию. Строительство моста велось в три этапа, отремонтировано 1 148 км дорог. В связи с реконструкцией вместо аварийного был построен новый мост, а его ширина увеличилась на 22 метра. В результате пропускная способность увеличилось вдвое.



