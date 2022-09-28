Мост через Бухтарминское водохранилище будет самой длинной водной переправой в РК

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мост через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области начали строить в 2021 году по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Это будет самая длинная водная переправа в Казахстане: протяженность 1316 м, а ширина полотна - 10 м. Уже возведено 9 из 21 опоры. Это двухполосный мост. Его пропускная способность составит 20 тыс. автомобилей в сутки. Параллельно идет строительство более 20 км транспортных развязок.

Дополнительно предусмотрены каналы для отведения талых вод и дорожки для перегона скота, чтобы они не осложнили движение. Мост никак не помешает судоходству.

Стройка идет сразу с двух берегов, и чтобы не зависеть от сезонных погодных условий, возведен технический мост. Показателем надежности и прочности будущей переправы является то, что мостостроители используют самые современные технологии. К примеру, глубина опоры достигает более 40 метров и на каждой предусмотрены ледорубы. Также стратегический объект будет оборудован системой охраны.

Возведение этого уникального для Казахстана сооружения позволит кардинально изменить логистику в три района области - Курчумский, Тарбагатайский и Зайсанский. Местных жителей, которые ждали переправу 50 лет, радует тот факт, что с завершением проекта они больше не будут отрезаны от центральной части региона.

После завершения проекта в стоимость всех товаров уже не будет заложена цена паромной переправы. Мост даст импульс экономическому и социальному развитию районов, а также туризму, промышленности и предпринимательству. Также новый мост позволит не только развивать сельский туризм в Маркаколе, Маралды и других селах, но и откроет дорогу к новым месторождениям полезных ископаемых.

Строители работают в две смены - всего занято 280 человек. Для них оборудован вахтовый поселок. Объект планируют сдать в декабре 2024 года.



