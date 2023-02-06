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    Московский ЦСКА лишился двух футболистов из-за травм

    6 Февраля 2023, 19:20

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и его одноклубник Кирилл Глебов получили повреждения. Как информирует пресс-служба футбольного клуба, у обоих футболистов диагностированы проблемы с мышцами голени, передает МИА «Казинформ».

    «После прохождения МРТ у Бахтиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиёра – 4-6 недель, а Кирилла – 2-3 недели», - говорится в сообщении ЦСКА.

    В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Что касается Глебова, то 17-летний игрок принял участие в 15 матчах ЮФЛ.


    Фото: instagram.com/pfc_cska

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Россия Футбол
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