Московский ЦСКА лишился двух футболистов из-за травм

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и его одноклубник Кирилл Глебов получили повреждения. Как информирует пресс-служба футбольного клуба, у обоих футболистов диагностированы проблемы с мышцами голени, передает МИА «Казинформ».

«После прохождения МРТ у Бахтиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиёра – 4-6 недель, а Кирилла – 2-3 недели», - говорится в сообщении ЦСКА.

В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Что касается Глебова, то 17-летний игрок принял участие в 15 матчах ЮФЛ.





Фото: instagram.com/pfc_cska



