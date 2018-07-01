Мошенница «сняла» порчу и похитила деньги у пенсионерки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев североказахстанские криминалисты раскрыли 550 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента внутренних дел отмечают, что ежедневно следователи, оперуполномоченные и эксперты-криминалисты заступают на суточное дежурство в составе следственно-оперативных групп. От грамотной работы каждого из офицеров зависит своевременное задержание преступников и качественный сбор материалов досудебного расследования.

Буквально недавно стражам порядка удалось задержать мошенницу, доказать вину которой помогли отпечатки пальцев. Их криминалисты нашли на чашке, из которой женщина пила воду.

«К 83-летней пенсионерке явилась женщина средних лет и предложила продать ей дом. Удивленная хозяйка сказала, что дом не продается. Попросив чашку с водой, визитерша неожиданно сообщила, что на бабушку наведена порча и приступила к обряду «снятия». Накануне та получила пенсию. Увидев деньги, женщина схватила их и скрылась в неизвестном направлении», - рассказали в пресс-службе.

По словам и.о. начальника оперативно-криминалистического управления Каната Оспанова, за полгода сотрудники ведомства участвовали в 7,5 тысячах оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, осмотрели более 2,4 тысяч мест преступлений.

«Провели более 3 тысяч криминалистических исследований. Из них с положительным результатом: 118 дактилоскопических и 75 трасологических исследований. В целом, применение криминалистических учетов, коллекций и картотек способствовали раскрытию 553 преступлений», - отметил К. Оспанов.

С помощью автоматизированной дактиколоскопической информационной системы (АДИС) «Папилон» установили 203 подозреваемых в совершении преступлений.



