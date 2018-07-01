Мошенница пересдавала арендованное жилье в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферистка арендовала недвижимость в Кокшетау и пересдавала на более длительный срок другим людям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, 25 июля в УВД города Кокшетау обратились трое граждан, пострадавших от действий квартирной аферистки. Проживающая в Зерендинском районе владелица квартиры сдала в аренду недвижимость, принадлежавшую ее покойному сыну, жительнице Кокшетау. Мошенница пересдала арендованное на несколько дней жилье другим ничего не подозревающим людям на более длительный срок.

«Поначалу аферистка сдала в субаренду недвижимость также жительнице Кокшетау на два месяца, предварительно получив предоплату в сумме 80 тысяч тенге без оформления договора аренды. Позже, спустя непродолжительное время, пересдала квартиру повторно другой гражданке уже на три месяца, также получив предоплату в сумме 128 тысяч тенге за аренду жилья и оформив сделку без договора», - рассказали в ведомстве.

Все действия этого мошенничества с недвижимостью сводятся к ч.1 ст. 190 УК РК «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». В этом случае преступник наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.