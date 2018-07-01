Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Мошенница пересдавала арендованное жилье в Кокшетау

27 Июля 2018 12:51 215
Поделиться:
Мошенница пересдавала арендованное жилье в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферистка арендовала недвижимость в Кокшетау и пересдавала на более длительный срок другим людям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Новости по теме

Мошенница «сняла» порчу и похитила деньги у пенсионерки в СКО

По информации ведомства, 25 июля в УВД города Кокшетау обратились трое граждан, пострадавших от действий квартирной аферистки. Проживающая в Зерендинском районе владелица  квартиры сдала в аренду недвижимость, принадлежавшую ее покойному сыну, жительнице Кокшетау. Мошенница  пересдала арендованное на несколько дней жилье другим ничего не подозревающим людям на более длительный срок.

«Поначалу аферистка сдала в субаренду недвижимость также жительнице Кокшетау на два месяца, предварительно получив предоплату в сумме  80 тысяч тенге без оформления договора аренды. Позже, спустя непродолжительное время, пересдала квартиру повторно другой гражданке уже на три месяца, также получив предоплату в сумме 128 тысяч тенге за аренду жилья и оформив сделку  без договора», - рассказали в ведомстве.

Все действия этого мошенничества с недвижимостью сводятся к ч.1 ст. 190 УК РК «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием».  В этом случае преступник наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жилье, Акмолинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив