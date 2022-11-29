Мошенники втягивали казахстанцев в преступные схемы по выводу денег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай рассказал о способах привлечения граждан для участия в мошеннических схемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

В последующем указанные карты и абонентские номера, по его словам, используются мошенниками для вывода денег.

В таких случаях либо производится разовая оплата за карту либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржи либо системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%.

«Таким образом граждане втягиваются в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег и сами становятся соучастниками преступлений. Нами устанавливаются такие цепочки, задерживаются казахстанские граждане, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам вывести деньги на их счета. Так, в результате проведенных оперативных мероприятий в г.Алматы пресечена преступная деятельность двух групп, из числа граждан России, Беларуси, Кыргызстана и наших соотечественников», - привел примеры представитель МВД.

Последние занимались поиском лиц для оформления банковских карт, которые в последующем использовались в преступных целях. Аналогичные примеры участия в мошеннических схемах имеются в большинстве регионов страны.

«В этой связи, хотелось бы предупредить о последствиях участия в таких сомнительных схемах. По стране уже имеются факты задержания соучастников преступлений, их действиям дана правовая оценка, они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством», - добавил спикер.



