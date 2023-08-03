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    Мошенники размещают вакансии о работе от имени казахстанской авиакомпании

    3 Августа 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мошенники начали размещать объявления о гарантированном трудоустройстве в авиакомпанию через посредников, передает МИА «Казинформ».

    «Air Astana предупреждает об участившихся случаях заведомо ложных объявлений о гарантированном трудоустройстве в авиакомпанию через посредников. Такие объявления и услуги неправомерны», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    В компании добавили, что авиаперевозчик публикует вакансии на своем сайте и к рассмотрению принимаются только те резюме, которые подавались через этот официальный канал.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Общество Мошенничество Авиация Фейки
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