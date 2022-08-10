Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК

    10 Августа 2022 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу. При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министерство энергетики РК заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности, призывая казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам.

    Информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях: Telegram, Facebook, Instagram.

    На постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

    Ранее сообщалось о том, что мошенники звонили под видом министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева его коллегам, предлагая «повышение» по службе за мзду, а за отказ грозили увольнением.


    #Мошенничество #Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенник обещал трудоустроить в органы внутренних дел за 1,5 млн тенге
    Мошеннические действия со стороны лабораторий не исключают в РК
    Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы
    Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза
    Популярное
    1 Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО
    2 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
    3 Бойцы Нацгвардии спасли тонущего мужчину в Нур-Султане
    4 Поиски пропавшей девочки в Костанае ведутся с помощью мотодельтаплана
    5 Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС