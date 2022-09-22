Мошенники пытались похитить более 35 млн тенге с помощью интернет-банкинга

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мошенники обманным путем, используя персональные данные граждан, пытались похитить денежные средства на сумму более 35 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сайте «D….» мошенники покупали электронные анкетные данные граждан РК, после чего без ведома и согласия последних, на сайте банка, используя SIM-карты сотовых операторов, оформляли заявки на получение кредитов и посредством интернет-банкинга выводили похищенные денежные средства на счета подставных лиц.

Для совершения преступлений мошенники приобретали технику, регистрировались в личном кабинете банка, путем использования одноразовых SIM-карт абонентских номеров. Далее, владея данными и счетами банковской карты, беспрепятственно оформляли кредиты на различные суммы», - сообщили в прокуратуре Алматы.

Приговором Медеуского суда виновные осуждены за мошенничество в особо крупном размере к шести годам лишения свободы, каждый.

Прокуратура города предупреждает жителей мегаполиса быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.



