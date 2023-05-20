Мошенники придумали новые схемы обмана с поставкой посылок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казпочта обратилась к казахстанцам с предупреждением об активизации мошенников, передает МИА «Казинформ».

«Если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz», - говорится в сообщении Казпочты.

Крайне важно, никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код. Если Вы все таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение, отметили в Казпочте.

Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальный веб-сайт Казпочты - post.kz.



