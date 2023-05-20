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    Мошенники придумали новые схемы обмана с поставкой посылок

    20 Мая 2023, 10:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казпочта обратилась к казахстанцам с предупреждением об активизации мошенников, передает МИА «Казинформ».

    «Если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz», - говорится в сообщении Казпочты.
    Крайне важно, никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код. Если Вы все таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение, отметили в Казпочте.
    Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальный веб-сайт Казпочты - post.kz.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мошенничество
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