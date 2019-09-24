Мошенники под видом Казпочты проводят фейковые акции в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенники под видом Казпочты проводят акции и конкурсы, обманывая граждан. Об этом пресс-служба компании сообщила на своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие клиенты АО Казпочты! Хотим вас предупредить, что в социальных сетях появились мошенники, которые под видом Казпочты собирают данные пользователей для дальнейшего использования в своих целях. Данная информация не соответствует действительности и является мошенничеством. Все акции и конкурсы, которые проводит АО «Казпочта», публикуются на сайте Post.kz и на официальных аккаунтах компании в социальных сетях. Реклама о них размещается в отделениях Казпочты и СМИ», - говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять бдительность, не открывать сомнительные ссылки и не передавать свои личные данные третьим лицам. ⠀

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