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    Мошенники от имени нацкомпании КазМунайГаз обманывают казахстанцев

    16 Апреля 2022, 07:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях появилось рекламное объявление, в котором казахстанцам предлагают заработать деньги от имени компании «КазМунайГаз». Портал Stopfake.kz разъяснил, почему верить этим объявлениям нельзя, передает МИА «Казинформ».

    Мошенники создали специальный сайт и распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию «КазМунайГаз». В обмен обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа.

    «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер.

    «Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что информация о деятельности компании размещается только на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях», — сказано в сообщении компании.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КазМунайГаз Общество Мошенничество Фейки
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