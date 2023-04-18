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    Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан

    18 Апреля 2023, 13:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники в WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамадан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    На официальном сайте Halyk Bank нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамадану. Ни о чем подобном также не говорится и на официальных страницах банка в сетях Instagram и Facebook.

    Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведет на неизвестный и небезопасный сайт. Ранее мы рассказывали о подобных схемах.

    Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Борьба с преступностью Общество Мошенничество Фейки Соцсети
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