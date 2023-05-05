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    Мошенники от имени госорганов начали просить копии личных документов казахстанцев

    5 Мая 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов. В Комитете госдоходов напомнили, что такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Будьте бдительны по отношению к неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях. Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    В ведомстве также подчеркнули, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление о начале деятельности ИП направляется электронным способом – через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан «Е-license» и через мобильное приложение Банков второго уровня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Мошенничество
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