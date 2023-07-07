Мошенники оформили кредиты на 35 жителей СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мошенники оформили кредиты на 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, практически во всех случаях подозреваемые имели доступ к мобильным устройствам и личным данным потерпевших.

В апреле 28-летняя жительница Петропавловска стала получать сообщения от микрофинансовых организаций о необходимости погасить задолженность по кредитам. Оказалось, что неизвестный оформил на нее два займа по 100 тысяч тенге. Девушка обратилась в полицию.

«Оперативники установили, что в начале марта потерпевшая давала свой мобильный телефон во временное пользование подруге. В нем хранилось фото ее удостоверения личности, доступ к аккаунту Google был открыт. По подозрению в совершении преступления установлен муж подруги, 26-летний петропавловец. Причиненный ущерб был возмещен потерпевшей», - рассказали в пресс-службе.

Всего с начала года в области зарегистрировали 342 интернет-мошенничества.