Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мошенники обманывают вкладчиков ЕНПФ

    10 Февраля 2022, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появилась новая мошенническая схема. Вкладчики ЕНПФ сообщают о том, что к ним обращаются посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение. Жертвами этих противоправных действий уже стали около 30 вкладчиков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании.

    В ЕНПФ напомнили, что возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан.

    На сегодняуполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

    ЕНПФ рекомендует не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

    Все услуги ЕНПФ (включая предоставление индивидуальных пенсионных выписок, открытие счетов, заявление по переводу пенсионных накоплений в управляющие компании, изменение реквизитов и т.д.) предоставляются бесплатно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    25 млн тенге отдали карагандинцы мошеннику, обещавшему подключить их дома к центральному отоплению
    Случаи подстрекательства к даче взятки участились в Казахстане
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Иностранец отдал мошеннику $200 тысяч за «организацию встречи» с чиновниками
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане