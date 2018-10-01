Мошенники из Европы обманывают казахстанцев через соцсеть LinkedIn

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДВД Костанайской области предупреждают граждан о распространенном в Европе интернет-мошенничестве, жертвами которого уже стали казахстанцы. Аферисты используют профессиональную социальную сеть LinkedIn, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как оказалось, мошенники узнают информацию о руководителях компаний, в том числе контакты, и от их имени пишут письма подчиненным. По словам старшего оперуполномоченного Управления криминальной полиции ДВД Костанайской области Айдара Мусина, как правило, такие письма приходят с поддельной электронной почты генерального или финансового директора компании в ее финансовый отдел с требованием перевести определенную сумму на указанный счет. На самом же деле мошенники создают электронную почту, похожую на оригинальную, меняя одну букву или символ.

«Эта схема мошенничества называется CEO fraud. Преступники пользуются техниками, основанными на социальной психологии. В большинстве случаев люди следуют инструкциям, которые они получили по электронной почте, тем более от начальства, и перечисляют деньги на указанный счет. Чтобы текст письма был максимально приближен к стандартам той или иной фирмы, мошенники активно читают пресс-релизы и узнают сферу работы сотрудников компании», - отмечает капитан полиции.

Преступники пользуются профессиональной сетью LinkedIn, так как в ней легко создавать профиль. Кроме того, в отличие от Facebook или Twitter люди в LinkedIn ищут профессиональные связи, занимаются поиском работы.

Чтобы получить деньги от таких пользователей, аферисты создают поддельный аккаунт, в котором размещают фотографию позитивного человека, позаимствованную в интернете. Текст в профиле дублируется из резюме реального пользователя-работодателя LinkedIn, с названием должности в качестве менеджера по персоналу. Выдавая себя за сотрудников отделов кадров, злоумышленники с легкостью завоевывают доверие пользователей и просят для дальнейшего трудоустройства перечислить им деньги на счет.

Одним из самых громких случаев такого рода мошенничеств, по сведениям Rambler, стало дело литовца Эвальдаса Римасаускаса. Google и Facebook выплатили ему около $100 млн - он выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные.

Полицейские советуют гражданам быть бдительными и тщательно проверять информацию о том или ином работодателе, не перечислять деньги на счета незнакомым людям и вести диалог со специалистами отдела кадров лично. В случае если вы или ваши родственники стали жертвами киберпреступников, следует незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.