Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что на просторах интернета активно распространяется ссылка на сайт якобы инвестиционной компании «Webtrader», где обещают гарантированный инвестиционный доход за короткий срок, передает МИА «Казинформ».

Мошенники используют имена и фото известных блогеров и руководителей Агентства для того, чтобы привлечь максимальное количество граждан и завоевать их доверие. Агентство официально заявляет о том, что руководители или работники Агентства не предлагают приобретение ценных бумаг или других активов на биржевых рынках и не привлекают денежные средства физических и юридических лиц.

«Агентство в рамках своей компетенции проводит государственную политику по обеспечению функционирования и развития рынка ценных бумаг, развитию его инфраструктуры, осуществляет мониторинг и анализ текущего состояния фондового рынка и его участников, обеспечивает надлежащий уровень защиты прав и интересов инвесторов, а также полноту и доступность информации о деятельности субъектов рынка ценных бумаг», - сообщили в АРРФР.

Агентство призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников. В случае, если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовыми мошенниками, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.

Кроме того, со списком лицензированных брокеров можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Агентства www.gov.kz. Обратите внимание, что реквизиты инвестиционного посредника, указанные на интернет-ресурсе Агентства, должны совпадать с реквизитами в лицензии брокера.

На интернет-ресурсе финрегулятора также размещен список нелицензированных «инвестиционных посредников», на которых граждане обращались в Агентство с жалобами.